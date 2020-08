Difficile pretendere riconoscenza, nel mondo del calcio. E così, nel giorno in cui si diffonde la notizia secondo cui Blaise Matuidi lascerà la Juve dopo tre stagioni per accasarsi all'Inter Miami in MLS, solo pochi tifosi bianconeri - stando a quanto si vede scorrendo Twitter e Instagram - ringraziano il giocatore per quanto di buono fatto fino ad ora. Prevalgono le esultanze, anche sguaiate, e il ricordo degli errori commessi specie in quest'ultimo campionato. Alcuni già si preparano alla prossima epurazione, probabilmente quella del fragilissimo Sami Khedira, fregandosi le mani. Forse troppo per una squadra che ha appena vinto lo Scudetto?