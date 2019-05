Nicolò Zaniolo ha terminato una stagione incredibile con la maglia della Roma. Arrivato nell’affare Nainggolan, si è preso lentamente i riflettori, divenendo una pedina fondamentale per lo scacchiere giallorosso. La Juventus lo ha seguito attentamente ed in estate potrebbe piazzare l’accelerazione decisiva per portare il ragazzo classe 1999 a Torino. Tuttavia, la Roma alza il muro e nella trattativa si è inserito anche il Tottenham. Gli Spurs sembravano in leggero vantaggio, ma nelle ultime ore hanno virato su un altro obiettivo. Si tratta di Giovani Lo Celso, giocatore del Betis Siviglia che piace molto a Mauricio Pochettino. Ora, quindi, la Juve avrebbe strada libera per affondare il colpo.