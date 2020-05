Intervenuto a Sky Sport 24, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio si tira fuori dalla corsa a Timo Werner, obiettivo della Juventus "A noi è sempre piaciuto ma non verrà, conosco i motivi e sono vari, conosco l'opinione del ragazzo e del suo entourage - dice - E' vero ha una clausola ma non arriverà". Il tedesco del Lipsia piace molto al club bianconero ma in questo momento il Liverpool sembra davanti a tutte le altre squadre europee. Paratici non ha mollato Milik e Jimenez.