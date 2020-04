C'è anche Alex Telles tra i terzini che la Juventus sta cercando per rinforzare la fascia sinistra la prossima stagione e regalare a Maurizio Sarri un sostituto naturale di Alex Sandro. L'ex terzino dell'Inter sta crescendo in maniera esponenziale a Porto e secondo quanto riporta il quotidiano Record, il club portoghese è a conoscenza dell'interesse di tanti club tanto da aver già trovato un sostituto: si tratta di Caio Henrique, 22enne dell'Atletico Madrid in prestito fino alla fine dell'anno all'Internacional di Porto Alegre. Con lui al Porto si può sbloccare l'affare Telles-Juve.