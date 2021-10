Un mese fa, alla prima pausa nazionali della stagione, la Juve salutava 17 giocatori e li lasciava partire per i rispettivi ritiri; in queste ore sono 16 quelli che hanno lasciato la Continassa per raggiungere le selezioni qua e là nel mondo, ma il centro di allenamento bianconero non è più deserto come un mese fa. La differenza la fanno quei giocatori rimasti per lavorare a un ottimale rientro in campo. Da(elongazione alla coscia sinistra) asono loro i volti big di chi in questi giorni sarà nel centro tecnico per migliorare la condizione e assicurarsi di seguire il miglior percorso di rientro. Oltre a loro, c’è e ci sarà anche Alvaro, anche lui infortunato contro la Sampdoria, ma condizionato e ai box per un problema muscolare un po' più duro di quello di Paulo.- Allegri, perciò, può contare su un gruppo di giocatori che si compone di questo quartetto più Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani e Luca Pellegrini, a cui si aggiungeranno i giovani. Non sarà quindi il solito deserto, anche se ciò che più farà la differenza sono i rientri dalle Nazionali.Allegri non vuole rinunciare a Danilo, Alex Sandro, Cuadrado e Bentancur contro la Roma e il piano è chiaro. Saranno in campo nella notte tra giovedì e venerdì per l’ultima gara e sono attesi 36 ore prima del big match, con McKennie che potrebbe rientrare anche prima. In più c’è il vantaggio che si gioca a Torino.