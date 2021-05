Secondo il Corriere della Sera, in seguito alla riunione tra i club di Serie A di ieri a Milano è in corso la preparazione di un documento programmatico per stilare le prossime riforme. Le società del massimo campionato sono unite nello sperare che Andrea Agnelli abbandoni il progetto della SuperLega, nel quale la Juventus è ancora attiva insieme a Real Madrid e SuperLega. Nel frattempo, i punti del documento della Lega sarebbero questi: taglio dei costi e degli stipendi, riforma dei campionato, salary cap e rapporti con gli agenti.