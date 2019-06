di Alessio Salerio

La Juventus si appresta a vivere un'estate di mercato caldissima e da assoluta protagonista. In attesa di conoscere il sostituto di Massimiliano Allegri, che ha dato il proprio addio ufficiale al club bianconero ormai tre settimane fa, appare chiaro che, chiunque sia il suo erede, si procederà con una serie importante di cessioni. L'obiettivo di Fabio Paratici è quello di rivoluzionare la rosa bianconera e, nel contempo, fare cassa per i tanti colpi in entrata sul suo taccuino.



CHI PARTE - Tre sono i principali indiziati per lasciare la Juventus. Si parte da Sami Khedira, che, dopo una stagione frammentata dai continui infortuni, può volare negli Stati Uniti in estate. In attacco, invece, si fanno sempre più probabili gli addii di Douglas Costa e di Mario Mandzukic. Il brasiliano ha gli occhi del Manchester City da tempo su di lui, ma può anche rientrare nell'affare con lo United per provare a riportare Paul Pogba a Torino. Il centravanti croato, invece, potrebbe far ritorno in Bundesliga, con il Borussia Dortmund in pole per il suo cartellino, oppure finalmente accettare le lusinghe dalla Cina. IN DUBBIO - Tra i nomi dell'ultima ora in uscita sul taccuino di Paratici si fa strada l'idea Juan Cuadrado alla Roma, magari nell'ambito dell'affare per portare Nicolò Zaniolo alla Juventus. Lo stesso si può dire di Gonzalo Higuain, pronto a fare ritorno a Torino dal Chelsea, ma sempre più prossimo a un nuovo addio, anche in caso di arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Infine, resta da risolvere il caso Paulo Dybala. E' il nome che ha più mercato e può portare più soldi nelle casse bianconere, dai 100 ai 120 milioni di euro, ma anche quello che Paratici si tiene più stretto. Bayern Monaco e Manchester United restano in attesa per la Joya, che però potrebbe puntare a un pronto rilancio alla Juventus a partire dalla prossima stagione.



CASI OPPOSTI - Il Manchester City, oltre a Douglas Costa, punta forte anche su Joao Cancelo ed è pronto a mettere sul piatto un'offerta da 60 milioni di euro per convincere i bianconeri alla sua cessione. Il terzino portoghese, insomma, si allontana a grandi passi da Torino, al contrario di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco ha già annunciato a più riprese di voler restare a Torino e di essere felice alla Juventus. A meno di clamorose offerte per il suo cartellino, Paratici dovrebbe trattenere Pjanic a Torino, così che possa diventare uno tra i perni del centrocampo di Sarri.