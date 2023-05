Una giornata fondamentale in casae non solo per la vigilia della sfida alin Europa League. Alle, infatti, è iniziata la partita giuridica con(la prima si è svolta un mese e mezzo fa), che vede imputati, oltre al club bianconero, anchefra cui Andrea, Pavel, Maurizioe Fabio. Sospesa in mattinata per permettere alle difese degli imputati di fare le proprie valutazioni dopo che il, in qualità di azionista, ha chiesto a sorpresa di costituirsi parte civile, l'udienza è ripresa nel primo pomeriggio.Ed ecco nel video l'arrivo del primo blocco degli avvocati bianconeri condavanti. Poi, sono arrivati anche i pm, e, infine, gli altri avvocati della Juve e gli altri indagati, con davanti l'ex ministro- In discussione nella giornata odierna anche la volontà espressa da parte di una cinquantina di piccoli azionisti dia partire da quello della stagione 2018/19 per arrivare a quello della 2020/21. E il Gup avrà il compito di stabilire chi, nel caso di rinvio a giudizio degli imputati, avrà diritto alla richiesta di. Da discutere anche la, con le difese che chiedono lo, visto che i reati contestati sono quelli di manipolazione di mercato e la Juve è una società quotata a Piazza Affari, sede milanese dellaitaliana. La Procura, al contrario, contesta che i reati compiuti siano avvenuti nella sede del club che si trova a Torino, più precisamente dalla, da dove, secondo le indagini, sarebbero partite le false comunicazioni per il mercato e la Borsa.Ilpotrà adottare una di queste: accettare o respingere la richiesta della difesa o rimettere nella mani della, cosa prevista dalla leggee che farebbe allungare ancora di più i tempi, con l’organo di giustizia che potrebbe impiegare