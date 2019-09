L'idea era nell'aria e Mauriziol'ha confermata oggi, più nella rifinitura del pomeriggio che nella conferenza stampa odierna . L'allenatore della Juventus è pronto a far partire un, che anticipa di qualche giorno il prossimo turno infrasettimanale in casa del Brescia. A partire dalla novità tra i pali: dopo aver salutato la Juventus nel maggio del 2018 all'Allianz Stadium contro il Verona, Gianluigitornerà a vestire la maglia bianconera proprio contro gli scaligeri. A riposo Wojciech Szczesny, fin qui sempre impegnato in questo per lui ottimo inizio di stagione.Le novità, però, non si fermano qui. Dovrebbe arrivare un turno di riposo per Matthijs de Ligt, costretto al tour de force dopo un veloce ambientamento dal grave infortunio subito da Giorgio Chiellini. Al fianco di Leonardo, dunque, ci dovrebbe esserci Merih, all'esordio assoluto in bianconero. Miralem Pjanic, non al meglio fisicamente, dovrebbe essere sostituto da Rodrigo, mentre a centrocampo arriverà quasi certamente l'esordio dal primo minuto di Aaron, favorito su Adrien Rabiot. E in attacco, Pauloè pressoché certo di un posto da falso nueve al posto di Gonzalo Higuain.