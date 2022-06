Un summit, nella città che attende i due colpi. Come racconta Tuttosport, c'è stato un vertice tra i dirigenti e Massimiliano Allegri, così da "lanciare la fase 2" del mercato bianconero. Cherubini ha aggiornato l'allenatore livornese sullo stato delle trattative in queste settimane. Ormai per Pogba ci siamo, mancano le firme; per Di Maria si deve invece lavorare e venirsi incontro. Insomma, non sarà semplice.



DOPO LONDRA - Per TS, Cherubini a Londra ha avuto la conferma di quanto Di Maria sia motivato ad avere quest'ultima esperienza in Italia, probabilmente alla Juventus. Tutti questi motivi spingono la Juve ad aver voglia di chiudere. Di Maria, ancora impegnato con la Nazionale, non vede l’ora di ricevere il semaforo verde per Torino. In “casa Juve” sono più prudenti, ma ugualmente fiduciosi. I prossimi giorni saranno determinanti per percorrere quell’ultimo passo che divide i bianconeri dall’argentino. I "NUOVI" NOMI - Kostic, Berardi e Zaniolo: si è parlato anche dei nuovi nomi nel summit con Allegri. Che alla Continassa valuta e aspetta, anche per capire come potrà essere la nuova Juve. Di sicuro, dovrà fare i conti anche con qualche cessione più o meno di lusso. E Rabiot sembra sempre più verso quella direzione...