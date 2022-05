È una notizia dell'ultim'ora: è in corso al JHotel un incontro tra i dirigenti della Juventus tra cui figurano Pavel Nedved e John Elkann ed Exor. A dare la notizia è SkySport. Stando a quanto riferiscono gli argomenti trattati potrebbero essere su eventuali investimenti da fare in estate sia di Exor che della Juventus. Si potrebbe dunque muovere qualcosa sul mercato proprio a partire da questo incontro.



AGGIORNAMENTO 17.30 - Elkann oggi ha portato avanti una riunione con gli investitori di Exor per definire strategie e, investimenti della holding di famiglia. Una condivisione di idee sull'attività internazionali di Exor. Incontri, però, sono in programma per il presente e per il futuro, mosse per definire i piani mercato e le strategie del club.