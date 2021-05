6







di Cristiano Corbo

Tutto in ballo, ma continuerà a ballare il Maestro. Alla Continassa si parla e si continuerà a farlo, di presente e futuro. E se il presente impone unità d'intenti e compattezza per raggiungere l'obiettivo Champions, il futuro urla a gran voce la necessità di una rivoluzione. Al centro di ogni discorso, non può non esserci la decisione sul futuro di Andrea Pirlo. Dopo il ko pesantissimo con il Milan, la palla è passata alla dirigenza, che in questo lunedì di pioggia vuole evitare ulteriore tempesta sui bianconeri, ormai aggrappati alle ultime speranze di una rincorsa Champions dura e inaspettata.



LA SCELTA - Gli errori di Pirlo si sono visti tutti. E ovviamente impongono una riflessione dolorosa alla dirigenza: è ancora il caso di proseguire con Andrea Pirlo in queste tre, ultime e decisive partite? Il nome per l'eventuale sostituto resta soltanto uno: è Igor Tudor, tra i collaboratori del bresciano ma non di certo uomo di fiducia. Sarebbe lui il principale indiziato in caso di avvicendamento, che in queste ultime ore è stato però escluso. Dalla Continassa filtra la volontà di restare compatti attorno a Pirlo, fino a fine stagione. Finché si potrà sperare in una svolta. E intanto, il tecnico dirige l'allenamento odierno...



AGGIORNAMENTO 13.30 – Come di consueto, i vertici bianconeri si sono riuniti alla Continassa per fare il punto della situazione. Il summit si è concluso e dal confronto è emersa la volontà di andare avanti con Andrea Pirlo.