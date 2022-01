L'infortunio di Federico Chiesa apre il mercato della Juventus. I bianconeri ragionano sul futuro e pensano a un colpo che possa colmare la lacuna in rosa, almeno numericamente, ma serve un'occasione vista la poca disponibilità di spesa. Ecco perché la pratica Scamacca con il Sassuolo resta per ora in sospeso, magari in vista dell’estate e in termini di prestiti low cost restano vivi il francese Martial, che piace al Siviglia, e Origi del Liverpool. Come scrive la Gazzetta, dopo la Supercoppa ci sarà un vertice ad hoc... anche per capire se Ramsey si convincerà ad andare in prestito al Crystal Palace.