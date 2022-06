¿Como funciona el calciomercato?

En parte se planea durante un almuerzo en las costas de la Toscana

Vertice di mercato intra Federicoe Maurizio. I due dirigenti dellasono stati pizzicati insieme nella zona di, dove forse stanno semplicemente trascorrendo qualche giorno di vacanza, in una foto che ha immediatamente fatto il giro deistuzzicando la curiosità dei tifosi. Seduti al tavolo di un bar, i due appaiono infatti impegnati in una fitta conversazione, magari riguardante proprio i colpi da piazzare nei prossimi giorni per rinforzare la rosa della Vecchia Signora dopo il ritorno - praticamente solo da ufficializzare - di PaulImpossibile sapere con esattezza il contenuto della "chiacchierata". I temi del mercato Juve, comunque, sono ormai noti a tutti. La priorità, innanzitutto, è quella di conoscere la decisione di Angel, che ha chiesto ulteriore tempo ai bianconeri prima di comunicare la sua scelta definitiva per il prossimo anno (cosa che, di conseguenza, rende indispensabile continuare a vagliare piste alternative, con Domenicoe Nicolòin cima alla lista). Altrettanto importante procedere con qualche cessione, soprattutto tra i centrocampisti, per risparmiare sugli ingaggi e fare cassa, così da mettere a segno anche altri colpi: necessario, infatti, almeno un acquisto in difesa per sostituire Giorgio Chiellini (in attesa di capire che cosa ne sarà di Matthijs), ma anche un attaccante in grado di affiancare (o sostituire) Dusane, possibilmente, un ulteriore rinforzo in mediana. Magari un regista come Leandro, nome tornato di attualità nei giorni scorsi nell'ipotesi di uno scambio con MoiseIntanto Cherubini e Arrivabene parlano, discutono, si confrontano. Poco importa se al tavolo di un bar, invece che a una scrivania. Ciò che conta è il risultato finale, perché il prossimo futuro della Juve è (anche) nelle loro mani. Ecco la foto che li ritrae insieme: