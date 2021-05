Come riporta Tuttosport, a metà settimana ci sarà un vertice tra Massimiliano Allegri e la dirigenza della Juventus, ovvero Federico Cherubini e Pavel Nedved. Sul tavolo, la squadra della prossima stagione. Tra certezze, esuberi, obiettivi di mercato e potenziali alternative, sono tanti i nomi in ballo, in una lista da circa 50 giocatori.