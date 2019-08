In questa attesissima vigilia di campionato, il dubbio su chi sarà il centravanti contro il Parma, sembra in via di soluzione. Dybala o Higuain, è il dubbio che Sarri e tifosi condividono nella serata odierna, con entrambi gli argentini che scalpitano per una prima da titolare che spazzi via anche i dubbi legati al mercato. Secondo quanto riporta Sky Sport, potrebbe toccare proprio alla Joya partire dal 1', con Higuain potenziale rincalzo, ma soprattutto con lo stesso Dybala che dovrà convincere lo staff bianconero che, anche da centravanti, il suo valore resta da Juve.