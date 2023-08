Si è chiuso questa mattina l’ultimo capitolo del precampionato della, con l’allenamento congiunto alla Continassa con l’. Da domani, testa e gambe saranno rivolte unicamente alla trasferta di Udine del 20 agosto, primo atto ufficiale del campionato 2023/2024. Oltre a liberare i muscoli dall’acido lattico accumulato durante la preparazione e concentrare ogni pensiero sull’obiettivo,Riguardo questo, c’è un maxi ballottaggio a centrocampo. Facile prevedere che, come visto anche nelle amichevoli, sarà sempre Manuelad occupare lo slot da play in mezzo alla mediana. Alla sua sinistra stupirebbe non vederecorrere su e giù per il campo. A destra il grande punto di domanda. Ci sono, abili e arruolabili ma comunque di ritorno da un infortunio e per questo la loro presenza è in dubbio. Per il ruolo di mezzala destra, poi, resiste la candidatura di: fino a qualche giorno fa dati per sicuri partenti, oggi a tutti gli effetti facenti parte della rosa e, possibilmente, anche titolari.C’è, poi, uno spunto interessante dall’allenamento congiunto con l’Alessandria.in campo dal primo minuto – e già questa è una notizia -, nel ruolo di trequartista/sotto punta. Sembrerebbe un modo, questo, per fargli coprire meno porzioni di campo e aiutarlo ad avvicinarsi alla forma migliore, senza sottoporlo ai carichi di una mezzala box to box.