Intervenuto in conferenza stampa ( QUI l'integrale) il difensore brasiliano della Juventus Danilo ha svelato cosa potrà fare la differenza in gare di questo genere. Le sue parole:"In questo momento è normale, tutte le squadre hanno stanchezza fisica e mentale. In questo momento la differenza sarà quelli che riescono a mantenere un atteggiamento più o meno uguale a quanto c'è stato in stagione, a livello di preparazione e concentrazione. Chi vince mantiene sempre nella stagione un livello di concentrazione, quello sarà più importante".