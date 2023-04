Ci sarà o non ci sarà Dusan Vlahovic? Questo era il dilemma della vigilia della gara tra la Juventus e lo Sporting. Oggi in conferenza stampa ( QUI l'integrale) il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha risposto a questa domanda. Le sue parole:"Alex Sandro e Vlahovic a disposizione, De Sciglio no. Minutaggio Dusan? Ce la farebbe a fare anche 90 minuti, domani è a disposizione".