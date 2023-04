In conferenza stampa Massimiliano Allegri ( QUI l'integrale) ha parlato delle condizioni di Paul Pogba. Le sue parole:"Paul è convocato, vedremo domani. L'importante è che abbia fatto qualche allenamento con la squadra senza fermarsi. Se dovessimo averlo al meglio nel finale è molto importante. Non scordiamoci che la stagione è ancora lunga, mancano 9 partite di campionato e speriamo che ce ne siano 4,5,7 tra Europa League di Coppa Italia. Sedici partite sono tante, bisogna essere bravi a portarla in fondo".