Una finale europea che alla Juventus manca da tanto. Seppur si parlerebbe di finale di Europa League e non di Champions. Nel cammino versodella Juventus c'è prima lo Sporting domani sera e dopo le semifinali. Una strada ancora lunga, difficile sì ma non impossibile. La Vecchia Signora è forte della vittoria per 1-0 dell'andata firmata Federicoma ora Allegri deve studiare una strategia per la gara di domani.Ecco che, come riferisce il Corriere dello Sport, Max potrebbe scegliere di affidarsi alla qualità, schierando quindi dal primo minuto sia Angel Di Maria che Federico Chiesa. I due hanno giocato insieme finora 479 minuti lungo 12 partite ma soltanto 4 volte sono stati schierati titolare in tandem. Certo, Max avrebbe sperato di utilizzarli di più ma gli infortuni non l'hanno concesso. Complice il periodo buio di Dusan Vlahovic, ecco che Max potrebbe affidarsi a chi nelle notti importanti sa essere decisivo e quindi proprio a Chiesa e Di Maria.