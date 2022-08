Un turnover un po' così. L'ultima tentazione di Allegri per la partita di mercoledì contro lo Spezia riguarda l'ultimo arrivato (in attesa di Paredes). E allora, eccoci davanti al volto di Arek: il centravanti polacco si è mosso bene nella gara con la Roma, dimostrando buone doti tecniche e una discreta forma.Per questo il tecnico bianconero sta immaginando un attacco pesante, con due punte a supporto del 4-4-2 vecchio stampo: di fianco a Dusan Vlahovic, proprio Arek, che sta lavorando con la squadra in questi giorni e si sente particolarmente a suo agio. Allegri potrebbe così far rifiatare un centrocampista, oppure togliere dall'undici un esterno. Non sarà l'unico cambio, ma è di certo una nuova tentatzione. Subito dentro, Milik. Per far gol e per decidere le partite.