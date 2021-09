"Subito in campo alla Continassa. La Juve è tornata a lavorare mettendo nei radar la trasferta di La Spezia, che la squadra affronterà a partire da domani (la partita è in programma mercoledì alle 18.30).Scarico e palestra, oggi, per chi ha giocato ieri sera, mentre il resto del gruppo ha lavorato in campo: nel menu esercitazioni per la manovra avanzata e situazioni di 2 contro 1 e 3 contro 2.Domani, si diceva, la squadra partirà nel pomeriggio per La Spezia: prima, allenamento al mattino e conferenza stampa di Allegri alle 13.45. Diretta, come sempre, su Juventus Tv."