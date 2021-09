La Juve riparte ancora a caccia della prima vittoria nel primo turno infrasettimale della Serie A: giocherà in trasferta sul campo dello Spezia alle 18.30 con l’obbligo di sbloccarsi. A La Spezia attendono per la prima volta con la Juventus in Serie A, dopo il precedente in B del 2007, visto che nella passata stagione si giocò a Cesena."Al Picco - scrive Tuttosport - Massimiliano Allegri dovrebbe cambiare il volto della squadra che ieri sera ha affrontato il Milan. Tranne a centrocampo, dove il terzetto Bentancur-Locatelli-Rabiot ha bisogno di trovare l’affiatamento. In attesa dei rientri degli infortunati Arthur e Kaio Jorge, potrebbero esserci almeno quattro ingressi nella squadra bianconera. A cominciare dalla difesa, dove si candidal’altro giorno messo in lista d’attesa dal tecnico con un «è giovane, ci vuole calma: la maglia della Juve è pesante». Parole cui hanno fatto seguito le successive scelte contro i rossoneri, che hanno visto la preferenza data all’esperienza nel reparto centrale con la coppia Bonucci-Chiellini. In Liguria toccherà nuovamente all’olandese e, con tutta probabilità, al fianco di Bonucci, come era capitato a Malmoe in Champions League. Chiellini ha infatti bisogno di poter tirare il fiato (e di non incidere eccessivamente su un fisico messo alla prova da tantissime partite) in un avvio di stagione intenso, in cui aggiungere anche gli impegni con la Nazionale". Allo stesso modo dovrebbe rivedersi Federico, chance anche per Moisedal 1'.