Un'assenza importante, uno stop voluto ma pesante. Massimiliano, in conferenza stampa, ha annunciato un forfait per la gara di domani contro lo Spezia: "Domani non sarà disponibile, perché ha giocato 2 partite in 4 giorni, era molto affaticato e stanco, era normale dopo 10 mesi". Nessuna preoccupazione, dunque, anche se la Juve dovrà fare a meno del suo numero 7.