I quotidiani sportivi italiani non possono non mettere in evidenza il match point che si trova di fronte alla Juventus, che alla Dacia Arena contro l'Udinese può centrare il nono scudetto di fila. Il Corriere dello Sport infatti titola "Juve, ancora tu: il pari dell'Inter con la Fiorentina apre la strada a Sarri". Di respiro più... internazionale è lo spagnolo Marca che ritrae a tutta pagina Cristiano Ronaldo: "Come un pazzo verso la Scarpa d'Oro: CR7 è a 5 gol dal suo quinto premio".