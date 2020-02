di CC, inviato a Lione

La Juve è in partenza per Lione, dove domani alle ore 21 sfiderà la squadra allenata da Rudi Garcia nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra si è allenata oggi pomeriggio alla Continassa, agli ordini di Maurizio Sarri. Poi la partenza per la città francese intorno alle 18. Una volta sbarcati a Lione, secondo quanto appreso da Ilbianconero.com, la Juve non effettuerà il consueto walk around allo stadio Groupama. Solo Maurizio Sarri e Leonardo Bonucci si dirigeranno verso l'impianto per parlare in conferenza stampa alle ore 19.30. Il resto del gruppo dovrebbe dirigersi direttamente in hotel.