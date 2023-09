Lascenderà in campo questa sera contro l'Empoli. Una statistica resa nota dal sito ufficiale Juventus riguarda Adrien. L’Empoli è la squadra contro cui il francese ha partecipato a più gol in Serie A: quattro, frutto di due assist e una doppietta (la prima delle due firmate nel massimo campionato, il 21 ottobre 2022 all’Allianz). Dal suo esordio in bianconero nel torneo (agosto 2019), tra i centrocampisti del club è quello con più reti all’attivo (14).