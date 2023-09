Mancano poche ore al calcio d'inizio della sfida del Castellani dellacontro l'Empoli. Uno dei marcatori possibili è certamente Dusan. Come riferito dalla Juventus dal suo sito ufficiale c'è una particolare statistica che riguarda il centravanti serbo. La prima doppietta con la maglia della Juventus di Dusan Vlahovic in Serie A è arrivata contro l’, nel successo per 3-2 dei bianconeri proprio al Castellani del 26 febbraio 2022.In generale, il bianconero ha segnato tre reti in tre incontri contro la squadra toscana, tutti fuori casa (l’altro gol con la maglia della Fiorentina nel novembre 2021).