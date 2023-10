Oggi alle 18 la Juventus scenderà in campo contro l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. Gara molto importante per la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri, che però dovrà fronteggiare a due importanti assenze in attacco. Non saranno della gara infatti Areke Dusan. Milik alle prese con un problema al polpaccio, Vlahovic con un riacutizzarsi della lombalgia. In avanti la coppia titolare sarà composta da Federico Chiesa e Moise Kean. Attenzione però perchè il primo jolly che potrebbe giocarsi in attacco Massimiliano Allegri porta il nome di KenanNon dimentichiamo che Yildiz è classe 2005, la Juventus lo ha convinto una stagione fa quando è scaduto il suo contratto con il Bayern Monaco a scegliere Torino, poi il rinnovo fino al 2027. Allegri crede in lui al punto di elogiarlo pubblicamente dicendo che il suo tiro è fastidioso come quello di Chiesa. Kenan ha incantato la scorsa stagione agli ordini di Paolo Montero con la formazione Primavera, poi il passaggio in Next Gen dove ha messo in evidenza le sue qualità regalando la vittoria contro l'Ancona. Sempre stato anche a disposizione di Max esclusa la trasferta di Sassuolo. Mezz'ala adattabile a trequartista Kenan ha classe e di vede. I tifosi lo aspettano, chi lo conosce crede in lui. Contro l'Atalanta può essere la gara di Kenan Yilidz.