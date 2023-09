Lasi appresta a scendere in campo domenica alle 18 contro l'Atalanta a Bergamo. Stando a quanto riferisce SkySport Massimiliano Allegri spera di recuperare due giocatori in vista della trasferta. Si tratta di Dusanalle prese con la lombalgia e Moise, alle prese con il problema alla tibia che non gli ha permesso di essere a disposizione contro il Lecce.