Non solo Kenan Yildiz e Dean Huijsen . Stando a Tuttosport, anche il centrocampista classe 2005 della Primavera Josephpotrebbe partire con ladei "grandi" per laestiva in America, ma nel suo caso molto dipenderà anche dalle scelte che saranno fatte sul mercato: la mediana bianconera, infatti, risulta ad oggi particolarmente "affollata", considerando i tanti giocatori di rientro dai prestiti, quindi per accogliere anche un giovane dovrà necessariamente essere sfoltita.