Si accenderanno i riflettori dell'Allianz Stadium questa sera per la gara contro la Sampdoria. Riflettori puntati però su Dusan. Il bomber bianconero non va a segno da quattro gare consecutive in Serie A, in tutte è sceso in campo dall'inizio: il serbo non è mai rimasto a secco di gol per cinque presenze consecutive, giocate tutte da titolare, da quando milita nella massima serie italiana. Quindi dal settembre 2018.