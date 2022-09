Scorie. Fisiche e mentali. Latorna dalla trasferta di Parigi con zero punti in tasca, acido lattico da smaltire e lavoro mentale da fare, per ripartire da quanto di buono fatto intravedere nel secondo tempo, da quella reazione che deve essere benzina per i prossimi impegni. Siamo entrati nella fase rovente della stagione, quella dove si gioca ogni tre giorni e ogni passo falso può pesare come un macigno.Come sottolinea Tuttosport,non ha saltato nemmeno un minuto dall’inizio della stagione.soli cinque, frutto della sostituzione nella gara contro lo Spezia. Facile immaginare, quindi, che in vista del prossimo impegno contro la Salernitana – e con un occhio al secondo turno di Champions contro il-, Allegri possa decidere di far rifiatare uno dei centrali brasiliani.