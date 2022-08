Domani alle ore 18.30 si accenderanno i riflettori dell'Allianz Stadium per la gara contro ladell'ex bianconero Paulo Dybala. Nella giornata di oggi Massimilianoha presentato la gara in conferenza stampa ( QUI l'integrale) ed ha parlato del nuovo acquisto Arek. Queste le sue parole:"Sono molto contento, scelta importante. Ha numeri impressionanti, potenzia l'attacco. Come caratteristiche viene incontro, potrebbe giocare anche con Vlahovic. Aspettiamo il nullaosta a livello burocratico, ha fatto le visite e c'è il nullaosta burocratico, così domani sarà a disposizione".