Poche ore al calcio d'inizio della gara tra, l'ultima del 2023 per la Vecchia Signora tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Nelle ultime oredovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ci sono solo due ballottaggi da sciogliere per il tecnico livornese. Il primo dubbio è in attacco dove a giocarsi un posto sono Kenane FedericoKenan ha segnato il suo primo gol in Serie A nell'ultimo turno di campionato contro il Frosinone e si è mostrato particolarmente in forma. Dall'altro lato c'è Chiesa che rientra dal dolore al tendine rotuleo che lo aveva portato a dare forfait per la gara contro il Frosinone. Al momento sembra però che l'azzurro sia in vantaggio sul turco per una maglia da titolare. Il secondo dubbio riguarda la scelta del quinto di destra per sostituire lo squalificato Andrea Cambiaso. In vantaggio sembra esserci Westonpreferito a Timothy. In questo modo agirebbe Fabio Miretti nel ruolo di mezz'ala.