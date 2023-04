Nell'allenamento di oggi era stato provato il riposo di Danilo. Come riferisce Goal infatti, prima dell'infortunio di Mattia De Sciglio, sono stati provati in difesa Federico Gatti, Gleison Bremer ed Alex Sandro. Con l'infortunio del terzino milanese le cose potrebbero cambiare per la gara di domani sera allo stadio Olimpico.