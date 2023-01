Chiesa e Cuadrado non ci saranno contro il Monza, lo ha annunciato Allegri in conferenza stampa ed è stato confermato dalle convocazioni diramate. Niente di preoccupante però per entrambi che dovrebbero essere a disposizione per il match di Coppa Italia contro la Lazio, che si disputerà giovedì 2 febbraio all'Allianz Stadium.