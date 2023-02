Questa sera all'Allianz Stadium, tra le mura amiche, la Juventus tornerà in campo contro la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia. Massimiliano Allegri può sorridere: nell'elenco dei convocati dopo l'assenza nella gara contro il Monza rientrano Juan Cuadrado e Federico Chiesa. L'esterno ex Fiorentina potrebbe anche partire titolare.