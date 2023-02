Aggiornamento dell'ultim'ora, a poco più di un'ora dal calcio d'inizio della gara. Juannon sarà a disposizione di Massimilianoper la gara di oggi in quanto è stato colpito da una sindrome, come comunicato dalla stessa società bianconera. Cambio di programma rispetto alla lista dei convocati in cui figurava il nome del terzino colombiano.