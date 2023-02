È tutto pronto, o quasi, la Juventus alle 18 scenderà in campo allo Stadium per la gara contro la Fiorentina. Grande ex Dusan Vlahovic. Come riferisce La Gazzetta dello Sport Vincenzo Italiano tecnico viola avrebbe studiato una strategia per arginare il serbo. Vorrebbe schierare Nicola Milenkovic al fianco di Martinez Quarta in centro alla difesa.