La Juventus è la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata in questo campionato (13 in 21 match), esattamente lo stesso numero di clean sheet dei bianconeri nell’intera scorsa stagione di Serie A.La Juventus ha raccolto un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare interne di campionato contro Atalanta e Monza: non rimane almeno tre gare casalinghe senza vincere in Serie A dall’inizio della stagione 2015/16.La Juventus ha perso 0-2 l’ultimo match casalingo di campionato contro il Monza: i bianconeri non hanno mai registrato due sconfitte interne di fila allo Stadium in Serie A (dalla sua inaugurazione nel settembre 2011), l’ultima volta risale infatti al marzo 2011 con Delneri in panchina (quella è stata anche l’ultima volta che sono rimasti a secco di gol in due gare interne consecutive nel torneo).Dati e statistiche dal sito ufficiale della Juventus