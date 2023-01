La Juventus dovrà rialzare subito la testa per tentare di non sprofondare nuovamente nel baratro che le ha condizionato la prima parte di stagione. Quella appena cominciata sarà una settimana che porterà la Vecchia Signora ad affrontare due sfide molto delicate, sia per quanto riguarda le sorti della Coppa Italia, sia per quelle del campionato. I bianconeri dovranno infatti affrontare il Monza giovedi e poi ospiteranno la Dea all'Allianz Stadium domenica sera, in una gara che potrà rivelarsi fondamentale ai fini della lotta per un posto in Champions.- Ecco perchè, Massimiliano Allegri e la Juve tutta, dovranno rivolgere più di un attenzione a quello che sarà il confronto con i nerazzurri, tentando di preservare forze fresche nell'ottavo di finale contro i biancorossi. Assisteremo ad uno stravolgimento quasi totale rispetto a quanto visto a Napoli, con Mattia Perin che giocherà al posto di Szczesny e con Federico Gatti favorito per una maglia da titolare. Così come potremmo vedere Leandro Paredes in regia sin dal primo minuto, supportato dalla tenacia e dal dinamismo dei due giovani Fagioli e Miretti. Anche in attacco ci saranno delle variazioni, dato che Moise Kean partirà quasi sicuramente tra i titolari.