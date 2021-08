Si va verso il tridente ad Udine con Dybala e Chiesa insieme a Ronaldo (così li ha provati ieri). Un 4-3-3 che in fase difensiva diventa 4-4-2, scrive la Gazzetta, con Ramsey favorito. L’alternativa è Danilo, in ballottaggio pure con Cuadrado come terzino destro. Improbabile che possa giocare dall’inizio Locatelli, mentre Bernardeschi candidato forte per il ruolo di mezzala sinistra.A disposizione: 36 Perin, 23 Pinsoglio, 11 Cuadrado, 2 De Sciglio, 24 Rugani, 3 Chiellini, 27 Locatelli, 34 Fagioli, 42 Ranocchia, 44 Kulusevski, 9 Morata, 21 Kaio Jorge.Ballottaggi: Danilo-Cuadrado 60-40%, Bernardeschi-Kulusevski 75-25%