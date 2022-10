Lamercoledì sera all'Allianz Stadium sfiderà il Paris Saint Germain. In seguito si focalizzerà sul derby d'Italia in programma domenica allo Stadium. Non sarà della gara Romeluche ha riportato un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate settimana prossima quindi non giocherà contro la Juventus.