Otto giorni alla partita che può decidere il finale di stagione. La Juventus prepara la gara di domenica 3 aprile contro l’Inter, nonostante tutti Nazionali in giro per l'Europa e per il mondo. Allenamento a ranghi ridotti alla Continassa, ma con una notizia importante per Allegri: Vlahovic, Alex Sandro e Zakaria hanno lavorato sul campo, seppur seguendo un programma individuale e sembrano tutti recuperabili per il match di campionato. Vlahovic si era fermato per un piccolo problema all’Inguine nel primo giorno di ritiro con la nazionale serba, ma non preoccupa; diversa la situazione di Alex Sandro, per cui si procederà con prudenza, ma con ottimismo; Denis Zakaria, invece, è fermo da un mese per un problema muscolare all’adduttore, ma ora sembra pronto per riprendere posto a centrocampo. Lo riporta la Gazzetta.