Simoneè stato intervistato da SkySport in vista del match di Champions League in programma domani contro il Viktoria Plzen. Queste le sue parole sul recupero degli infortunati, parole importanti anche in vista del Derby d'Italia in programma il prossimo 6 novembre. Queste le sue parole:Se l'allenamento va come ieri, Lukaku e Gagliardini tornano tra i convocati. Lukaku sta lavorando intensamente per tornare il prima possibile, è tanto tempo che è fuori"."Ci vuole ancora qualche giorno per Brozovic, vediamo se si riesce ad accelerare nei prossimi giorni"