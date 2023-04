Domani scenderà in campo la Juventus contro l'Inter all'Allianz Stadium per la semifinale di andata di Coppa Italia. Il derby d'Italia si sa, ha sempre un certo fascino, come sottolineato dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri oggi nella consueta conferenza stampa in cui ha presentato il match. Parole anche su Dusan Vlahovic, Angel Di Maria e gli infortuni di Leonardo Bonucci e Paul Pogba. Di seguito il riassunto di tre minuti della conferenza stampa per gentile concessione della Juventus.