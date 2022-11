Contro il Lecce una parabola imparabile. Contro il Paris Saint-Germain una prestazione da big. Nella testa dei tifosi della Juventus una domanda:La risposta l’aveva data – tra le righe -, Massimiliano: “Si è imbastardito del ruolo”. Nell’idea del tecnico, quindi, un lavoro settimanale per trasformarlo in mediano da schierare davanti la difesa. L’emergenza ha poi accelerato i tempi e Fagioli è emerso come calciatore di qualità, quantità e, soprattutto, affidabilità.Adesso, il centrocampista si candida per una maglia da titolare per il big match contro l’Inter. L’obiettivo è chiaro: dare continuità alle precedenti prestazioni e scalare le gerarchie, affinché il posto in mezzo al campo non sia per necessità – dettata dall’emergenza infortuni -, ma per scelta tecnica.