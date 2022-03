A duello. Una maglia per due interpreti: Paulo Dybala e Juan Cuadrado, che in queste ultime gare probabilmente si giocheranno un posto da titolare in più di un'occasione nel 4-3-3, che dovrebbe essere presente e futuro della Juventus. A partire dall'Inter. Il colombiano sembrava destinato alla panchina, ma la squalifica con la Colombia lo porterà alla Continassa in anticipo e non più nel tardo giovedì, con due gare più il viaggio sulle gambe. Ecco perché le carte si rimescolano. Cuadrado si candida così a pieno titolo per un posto nella sfida contro l’Inter, anche se il favorito nel ruolo di attaccante esterno di destra rimane Dybala, mentre Danilo sulla stessa fascia ma nella linea arretrata sembra imprescindibile, scrive Tuttosport. E occhio alla variabile 3-5-2, con Dybala favorito in coppia con Vlahovic e Cuadrado esterno di fascia.